André Janones fala sobre denúncia contra "tentativa de golpe" no segundo turno

Em publicação no X, o deputado federal por Minas Gerais, André Janones (Rede), afirma que a denúncia de "tentativa de golpe" no segundo turno deve continuar mesmo em caso de vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No vídeo publicado por Janones, ele se mostra confiante na reeleição do atual presidente. Porém, afirma que o possível resultado do segundo turno "não pode ser suficiente" e promete manifestações na próxima semana contra os acontecimentos e desdobramentos ocorridos da tarde deste domingo, 25.