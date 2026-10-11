André Janones: Caiu a censura; ninguém cala a voz de um povo unido

O deputado André Janones (Rede-MG) disse neste domingo, 11, que a decisão do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que liberou o canal de WhatsApp "Exército do Lula" representa o combate à censura e uma "vitória" para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Janones é o criador do canal, que soma cerca de 3,2 milhões de seguidores, e era usado para mobilizar os apoiadores do presidente Lula. Cueva ainda submeteu o caso para apreciação imediata do plenário da Corte. Pela manhã, o presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques, tinha determinado a derrubada do canal, decisão agora revertida por Cueva.

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"Caiu a censura! O canal do exército do Lula fica! O TSE acaba de revogar a decisão de Kássio Nunes Marques, mostrando que ninguém cala a voz de um povo quando ele se une! Que nós não vamos permitir censura no Brasil! Explode! Explode! Porque essa vitória não é minha não! Essa vitória é de vocês! Essa vitória é do presidente Lula! Essa vitória é uma vitória da democracia! Eles aprenderam a lição!", afirmou Janones em um vídeo publicado em seu perfil no X logo após a decisão de Villas Bôas.

Nunes Marques havia suspendido o canal a pedido do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Para o ministro, o canal transmitia "a milhões de pessoas, sob comando único" conteúdos que o TSE já reconheceu como "inverídicos".

Cueva, porém, considerou que as provas apresentadas pela campanha de Flávio eram insuficientes para justificar a suspensão integral do canal. Ele também apontou o uso de mais de uma via processual para obter o mesmo resultado.