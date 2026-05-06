TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Amcham comemora encontro de Lula com Trump e pede agenda pragmática

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 19:05:00 Editado em 06.05.2026, 19:13:28
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil - Amcham diz que recebeu "com satisfação" o encontro, marcado para esta quinta-feira, 06, entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a câmara de comércio que reúne empresas com negócios nos dois países, a reunião representa uma "oportunidade relevante" para o avanço em temas como tarifas e minerais críticos.

"Uma agenda pragmática, que inclua resultados sobre tarifas, minerais críticos, economia digital, energia e combate ao crime transnacional, oferecerá um caminho promissor para destravar o potencial da relação econômica bilateral", comenta o presidente da Amcham Brasil, Abrão Neto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Amcham aguarda por avanços na redução de barreiras, tanto tarifárias quanto não tarifárias, assim como uma solução negociada frente à possibilidade de novas sanções comerciais contra o Brasil no âmbito da Seção 301, onde são investigadas práticas comerciais consideradas injustas pelo governo americano.

Também há expectativa de que os países estabeleçam as bases para a cooperação na produção de minerais críticos e terras raras, incluindo transformação industrial, inovação tecnológica, promoção de investimentos, financiamento e parcerias empresariais.

A entidade também espera que a pauta inclua temas como investimentos em inteligência artificial e data centers, parcerias em energia, incluindo fontes renováveis e tradicionais, e combate ao crime organizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
LULA/EUA/TRUMP/REUNIÃO/AMCHAM
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV