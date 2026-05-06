Amcham comemora encontro de Lula com Trump e pede agenda pragmática

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil - Amcham diz que recebeu "com satisfação" o encontro, marcado para esta quinta-feira, 06, entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a câmara de comércio que reúne empresas com negócios nos dois países, a reunião representa uma "oportunidade relevante" para o avanço em temas como tarifas e minerais críticos.

"Uma agenda pragmática, que inclua resultados sobre tarifas, minerais críticos, economia digital, energia e combate ao crime transnacional, oferecerá um caminho promissor para destravar o potencial da relação econômica bilateral", comenta o presidente da Amcham Brasil, Abrão Neto.

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A Amcham aguarda por avanços na redução de barreiras, tanto tarifárias quanto não tarifárias, assim como uma solução negociada frente à possibilidade de novas sanções comerciais contra o Brasil no âmbito da Seção 301, onde são investigadas práticas comerciais consideradas injustas pelo governo americano.

Também há expectativa de que os países estabeleçam as bases para a cooperação na produção de minerais críticos e terras raras, incluindo transformação industrial, inovação tecnológica, promoção de investimentos, financiamento e parcerias empresariais.

A entidade também espera que a pauta inclua temas como investimentos em inteligência artificial e data centers, parcerias em energia, incluindo fontes renováveis e tradicionais, e combate ao crime organizado.