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Amanhã, às 11h, faremos apreciação da indicação de Rodrigo Pacheco ao TCU, diz Motta

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que a Casa votará a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para o Tribunal de Contas da União (TCU) na quarta-feira, 2, às 11h. O ex-presidente do Congresso teve seu nome aprovado pelo Senado nesta terça-feira, 1º, por 63 votos a 4.

"Acaba de ser aprovado pelo Senado Federal o nome do senador Rodrigo Pacheco como indicação daquela Casa para o Tribunal de Contas da União, com 63 votos favoráveis no Senado Federal. Informo a este plenário que no dia de amanhã, às 11 horas, nós faremos a apreciação da mensagem do Senado Federal para que confirmemos a indicação da Casa vizinha pela nossa Casa", disse Motta, em declaração ao plenário da Câmara.

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Segundo o presidente da Câmara, a votação se dará pelo sistema eletrônico, por não se tratar de uma eleição, mas de uma confirmação. Caso receba o aval também dos deputados, Pacheco poderá assumir a vaga aberta com a renúncia do ministro Bruno Dantas, anunciada na segunda-feira, 31.

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TCU/RODRIGO PACHECO/INDICAÇÃO/MOTTA/APRECIAÇÃO
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