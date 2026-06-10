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ELEIÇÕES 2026

Álvaro Dias lidera disputa ao Senado no Paraná, aponta pesquisa

Pesquisa mostra ex-senador na frente das intenções de voto; duas cadeiras estarão em disputa em 2026

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 08:36:31 Editado em 10.06.2026, 08:40:15
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Álvaro Dias lidera disputa ao Senado no Paraná, aponta pesquisa
Autor Álvaro Dias está em primeiro lugar nas pesquisas - Foto: Divulgação

O ex-senador Álvaro Dias (MDB) lidera a disputa por uma das duas vagas do Paraná no Senado Federal, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Paraná Pesquisas. A pesquisa avaliou diferentes cenários eleitorais para 2026 e também mediu a rejeição dos pré-candidatos.

- LEIA MAIS: Moro lidera disputa pelo Governo do Paraná com mais que o dobro de Requião Filho

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No primeiro cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Álvaro Dias aparece com 37,7% das intenções de voto. Na sequência estão o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol (Novo), com 28,1%, e a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), com 25,2%.

O deputado federal Filipe Barros (PL) surge em quarto lugar, com 24,2%, seguido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos), que registra 23,4%. A jornalista Cristina Graeml (PSD) soma 13,1%, enquanto Dr. Rosinha (PT) tem 7,6% e Luiz Carlos Hauly (Podemos), 3,5%.

Os entrevistados podiam escolher até dois candidatos. Os indecisos representam 4,9%, enquanto 7,3% disseram votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados.

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Cenário sem Álvaro Dias

Quando o nome de Álvaro Dias é retirado da disputa, a corrida fica mais equilibrada. Deltan Dallagnol lidera com 30,5%, tecnicamente empatado com Filipe Barros, que aparece com 30%.

Alexandre Curi registra 28,9%, seguido por Gleisi Hoffmann, com 27,9%. Cristina Graeml soma 17,4%, Dr. Rosinha alcança 11,6% e Luiz Carlos Hauly tem 4,7%.

Nesse cenário, 6% dos entrevistados não souberam responder, enquanto 8,8% declararam intenção de votar em branco, nulo ou em nenhum dos pré-candidatos.

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Filipe Barros assume liderança em terceiro cenário

No terceiro cenário estimulado, sem Álvaro Dias, Alexandre Curi e Cristina Graeml, o deputado Filipe Barros aparece na liderança com 40,3% das intenções de voto.

Deltan Dallagnol vem logo atrás, com 36,4%, seguido por Gleisi Hoffmann, que registra 30,5%. Dr. Rosinha alcança 18,3% e Luiz Carlos Hauly soma 7,6%.

Os indecisos representam 7,1%, enquanto 11,8% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

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Mais de 80% ainda não sabem em quem votar

No cenário espontâneo, quando nenhum nome é apresentado aos entrevistados, a indefinição domina a corrida ao Senado.

Segundo a pesquisa, 82,5% dos eleitores disseram não saber em quem votar ou preferiram não responder. Outros 5,1% afirmaram votar em branco, nulo ou em ninguém.

Entre os nomes lembrados espontaneamente, Deltan Dallagnol aparece na frente, com 4,3% das citações. Gleisi Hoffmann registra 2,4%, seguida por Álvaro Dias, com 1,7%.

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Alexandre Curi soma 1,6%, Filipe Barros aparece com 1,3%, Cristina Graeml tem 0,4% e Luiz Carlos Hauly registra 0,1%. Outros nomes citados totalizam 0,6%.

Gleisi lidera rejeição

A pesquisa também mediu o índice de rejeição dos pré-candidatos ao Senado.

Gleisi Hoffmann aparece como a mais rejeitada, com 45,1% dos entrevistados afirmando que não votariam nela de jeito nenhum. Em seguida está Dr. Rosinha, também do PT, com 12,1%.

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Álvaro Dias registra 12% de rejeição, seguido por Deltan Dallagnol, com 11,7%. Filipe Barros aparece com 7,9%, Cristina Graeml com 7%, Luiz Carlos Hauly com 6,7% e Alexandre Curi com 6,4%.

Entre os entrevistados, 14,5% não souberam responder e 7,2% afirmaram que poderiam votar em qualquer um dos nomes apresentados.

Metodologia

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores em 56 municípios paranaenses entre os dias 7 e 9 de junho. O levantamento tem grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

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A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-06978/2026.

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