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Álvaro Dias desiste da disputa ao Senado pelo Paraná após liderar pesquisas

Escrito por Gabriel Serpa (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 19:12:00 Editado em 03.08.2026, 19:25:05
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Álvaro Dias (MDB) anunciou nesta segunda-feira, 3, a desistência da candidatura a uma das vagas ao Senado Federal, pelo Estado do Paraná. A declaração foi publicada nesta tarde por meio do perfil oficial do ex-senador no Instagram.

"Infelizmente, compreendi que hoje não existem, dentro do grupo político liderado pelo governador, as condições necessárias para construir essa unidade que eu tanto almejei, também em torno do meu nome."

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No último levantamento Genial/Quaest (PR-04818/2026), o ex-senador Álvaro Dias aparecia na liderança de intenções de voto nas sondagens em que foi incluído.

A desistência de Alvaro Dias acontece três dias depois de Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba e correligionário, anunciar que não vai disputar o governo do Paraná.

Greca passou para candidato a vice-governador na chapa do deputado federal Sandro Alex (PSD), indicado de Ratinho Júnior para a sucessão no governo paranaense. O ex-prefeito curitibano havia dito que não seria vice e negou aliança com o pessedista.

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Com a mudança de planos, Dias se viu sem espaço para concorrer ao Senado nas chapas remanescentes no Paraná.

"Jamais aceitarei ser motivo de divisão. Nunca coloquei um projeto pessoal acima de um projeto coletivo", escreveu o ex-senador antes de agradecer o apoio recebido por parte dos eleitores.

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