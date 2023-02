Allan dos Santos diz ter autorização de trabalho nos EUA e debocha de Moraes

Davi Medeiros (via Agência Estado)

Foragido da Justiça brasileira desde 2021, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos publicou imagem no Instagram segurando uma suposta autorização de trabalho nos Estados Unidos, onde ele mora. Junto à postagem, ele escreveu: "Chora, Xandão", referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autor do decreto de prisão preventiva e relator dos inquéritos que apuram a atuação do blogueiro. Santos também chamou o magistrado de "tirano".

Allan dos Santos fez a publicação em uma nova conta do Instagram, ativa desde o dia 31 de janeiro. Ele está banido das plataformas desde 2021, por determinação do Supremo, mas segue criando diferentes perfis na medida em que os anteriores são derrubados. Nesta conta, ele já tem mais de 100 mil seguidores.

Segundo o site do serviço de imigração norte-americano, para conseguir uma permissão de trabalho nos Estados Unidos é necessário preencher um formulário que pede, entre outras informações, o número e a data de validade do passaporte do requerente. O ministro Alexandre de Moraes, contudo, determinou o cancelamento do passaporte do blogueiro em novembro de 2022.

Como mostrou o Estadão, o ministro Flávio Dino, chefe da Justiça no governo Luiz Inácio Lula da Silva, quer acelerar o processo de extradição de Allan dos Santos. A pasta entrou em contato mês passado com autoridade dos Estados Unidos e a Interpol para forçar o retorno do blogueiro ao Brasil, mas os esforços ainda não deram resultado.

Em entrevista ao Estadão em janeiro, o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, afirmou que toda a tramitação burocrática que compete ao Departamento de Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) para a extradição já foi concluída, e que não cabe mais nada ao órgão a fazer.

O blogueiro é alvo dos inquéritos no Supremo que apuram a disseminação de fake news e a existência de uma milícia digital que organiza ataques contra as instituições democrática - apuração que foi unificada com a investigação sobre desqualificar as urnas eletrônicas.

O STF foi procurado para se manifestar a respeito do xingamento ao ministro Alexandre de Moraes e o fato de Allan dos Santos ainda estar no Instagram, apesar de ter sido banido por decisão da Justiça, mas não respondeu até a publicação deste texto. O Estadão não conseguiu contato com a Meta, empresa que administra o Instagram.