Aliança de Alvaro Dias para o Senado é questionada na Justiça Eleitoral

O apoio da federação PSDB/Cidadania à candidatura de Alvaro Dias (Podemos) ao Senado pelo Paraná está sendo questionado na Justiça Eleitoral. César Silvestri Filho (PSDB), que havia sido definido para a disputa à vaga por aclamação na convenção estadual, entrou com uma ação anulatória, na tarde desta terça-feira, 9, pedindo que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) anule a decisão da executiva nacional da federação e lhe garanta o direito de disputar como candidato ao Senado.

Conforme o pedido, oito dias após a convenção estadual, a executiva nacional da federação aprovou uma resolução permitindo a dissolvição dos colegiados estaduais "quando as lideranças locais não alcançarem entendimento em relação às candidaturas". Seis dias depois, outra resolução nacional do PSDB/Cidadania anulou a escolha de Silvestri Filho ao Senado, determinando a coligação com o Podemos para a candidatura de Alvaro Dias.

Integrantes dos partidos no Estado disseram que não foram consultados sobre a decisão da executiva nacional.