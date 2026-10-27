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PASSAPORTE CANCELADO

Aliados dizem que Flávio Bolsonaro deixou o Brasil rumo aos EUA

Paradeiro do senador não tem confirmação oficial; PF cancelou passaportes após descumprimento de prazo determinado pelo STF

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Aliados dizem que Flávio Bolsonaro deixou o Brasil rumo aos EUA
Autor Flávio foi candidato a presidente e foi derrotado por Lula - Foto: Partido Liberal

Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL) receberam nesta terça-feira (27) a informação de que ele deixou o Brasil e estaria em um voo com destino aos Estados Unidos. Segundo reportagem do UOL, pessoas próximas ao parlamentar ainda desconheciam como ele teria saído do território brasileiro.

-LEIA MAIS: Aliados desconhecem paradeiro de Flávio Bolsonaro; senador teria fugido para Argentina

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A informação surge enquanto Flávio está proibido de deixar o país por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Até a publicação da reportagem, não havia confirmação oficial sobre a viagem ou sobre a chegada do senador aos Estados Unidos.

Uma fonte próxima ao governo de Donald Trump e à família Bolsonaro afirmou ao UOL ter conhecimento da partida. Ela, porém, não confirmou o desembarque nem uma eventual passagem pela Argentina. Procurado pelo veículo, o Departamento de Estado americano não se manifestou.

Eduardo Bolsonaro havia negado a informação mais cedo. Ele classificou o relato como mentira e ironizou a possibilidade de viagem do irmão.

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Nesta terça-feira, a Polícia Federal cancelou os passaportes comum e diplomático de Flávio após o encerramento do prazo para entrega dos documentos. O senador havia sido intimado na segunda-feira (26), por volta das 11h, e tinha 24 horas para cumprir a ordem.

A hipótese de saída pela Argentina foi divulgada inicialmente pelo portal argentino Infobae. Conforme essa publicação, Flávio teria atravessado a fronteira com a carteira de identidade e seguiria viagem a partir de Puerto Iguazú, na província de Misiones.

O portal apontou que um jato Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, atribuído à empresa Baires Fly S.A., teria decolagem prevista para as 2h desta terça-feira. A companhia teria solicitado procedimentos de alfândega e imigração para quatro passageiros e três tripulantes.

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A aeronave mencionada, entretanto, permanecia em Puerto Iguazú, conforme a reportagem do UOL. Assim, as informações disponíveis não esclareciam qual transporte o senador teria utilizado nem confirmavam a rota atribuída a ele.

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