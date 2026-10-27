Aliados desconhecem paradeiro de Flávio Bolsonaro; senador teria fugido para Argentina

Veículos de imprensa argentina afirmaram que o senador teria viajado do Brasil à cidade fronteiriça e entra a pé em Porto Iguaçu

Aliados e integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) não souberam informar onde está o senador nesta terça-feira, 27. Até o momento, a reportagem do Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) não registrou movimentação na casa de Flávio em Brasília. Segundo um funcionário do condomínio, tentativas de ligações pelo interforne foram malsucedidas.

Segundo reportagem assinada pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, aliados de Flávio Bolsonaro foram avisados de que ele fugiu do Brasil. Um site argentino publicou que o senador teria entrado no país vizinho a pé até Porto Iguaçu para, de lá, viajar aos EUA. O senador Rogério Marinho, que coordenou campanha presidencial do filho de Jair Bolsonaro, negou a informação em um primeiro momento.

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A PF acionou autoridades argentinas para obter informações sobre se Flávio teria entrado no país e investiga se ele saiu do Brasil.

Nesta segunda-feira (26), a Polícia Federal o intimou para que entregasse seus passaportes até o fim da manhã, o que o senador disse que faria. O senador descumpriu a decisão, segundo informou a TV Globo.

MANIFESTAÇÃO INICIAL DO SENADOR

O "Zero Um" divulgou um vídeo na segunda em que negou a intenção de deixar o Brasil."Quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele e, no meio da rua, eu fui intimado a entregar os passaportes e também estou proibido de deixar o País", declarou, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

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Segundo Flávio, o motivo teria sido uma declaração de seu irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que teria sugerido que Flávio deixasse o Brasil caso perdesse a eleição. Flávio é investigado em dois inquéritos.

"Nunca disse isso. Isso é motivo para tirar meu passaporte?", questionou.

Flávio afirmou tratar-se de uma decisão política e disse que pretende ficar no Brasil. "Nunca pensei em sair do País. Vou entregar meus passaportes e vou me defender dessa aberração. Mas ninguém vai me calar".