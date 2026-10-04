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Aliados de Tarcísio vibram com vantagem no início da apuração em SP

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vibraram com os primeiros números da apuração neste domingo, 4, no espaço de eventos na zona sul da capital paulista onde ele deve acompanhar os resultados. Com apenas 0,09% das urnas apuradas, o candidato à reeleição aparecia com cerca de 70% dos votos válidos, ante aproximadamente 30% do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

O público reúne secretários do governo paulista e outros convidados. Alguns vestem a camisa verde e amarela da seleção brasileira, enquanto outros usam camisas azuis, em referência às cores da campanha do governador. A maioria, porém, está com roupas de cores neutras.

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ELEIÇÕES 2026/SP/1º TURNO/APURAÇÃO Tarcísio
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