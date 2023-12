Aliados de Sarrubbo são eleitos para Conselho do MP

Integrantes do Ministério Público de São Paulo elegeram no sábado, 2, os seis novos integrantes do Conselho Superior da instituição para o próximo biênio. Os mandatos começam em 2024. Foram eleitos Arthur Lemos Junior, Fausto Junqueira de Paula, Cláudia Berê, Valter Santin, Jaqueline Lorenzetti e Nathalie Malveiro. O resultado representou uma vitória do procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo. Todos os eleitos são alinhados a ele. O Conselho Superior do MP de São Paulo é formado por 11 integrantes, sempre presidido pelo procurador-geral. O corregedor-geral do MP também tem assento permanente. É um colegiado da alta administração do MP. Tem poderes para, por exemplo, rever arquivamento de inquéritos civis sobre improbidade e outras medidas sensíveis. As informações são do jornal

continua após publicidade