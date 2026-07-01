Aliado de Flávio que disse que mulheres votam mal aceita crítica, mas insiste: 'Está errado'

O influenciador Paulo Figueiredo afirmou nesta quarta-feira, 1º, que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) "fez muito bem" ao repudiar publicamente sua declaração sobre mulheres votarem mal. No entanto, insistiu na posição e afirmou que o senador e pré-candidato está "errado materialmente no assunto".

Nesta quarta, Flávio participou encontro promovido com aliadas mulheres onde repudiou as falas. O senador criticou a declaração de Figueiredo, dizendo que o aliado não faz parte da campanha. No entanto, pontuou que presta apoio importante à família nos Estados Unidos, ao lado de irmão Eduardo Bolsonaro.

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Flávio disse ainda ter se sentido pessoalmente ofendido com a declaração, já que ela generalizava as mulheres e incluía a própria esposa Fernanda Bolsonaro.

"Se as pesquisas mostram que tem muitas mulheres que ainda não estão votando conosco, é falta de competência minha", afirmou. O encontro onde deu a declaração ocorreu em Brasília e tinha o objetivo de frear a crise gerada com a publicação do vídeo em que Michelle acusa Flávio de ter a humilhado.

Figueiredo reforçou que não integra a campanha do senador. "Sou um comentarista que o apoia como eleitor", escreveu. O influenciador disse ainda que seu apoio à pré-candidatura permanece "o mais entusiasmado possível".

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Figueiredo, porém, mantém a própria tese sobre o voto feminino. No mesmo vídeo em que falou sobre mulheres não saberem votar, ele citou resultados eleitorais considerados por ele ruins. Nesses casos, as mulheres teriam votado majoritariamente nos candidatos que ele não apoiava.

Por conta das declarações, a senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) encaminhou notícia-crime à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra ele.