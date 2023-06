Algumas conversas ainda precisam ocorrer, diz Paulo Pimenta sobre troca de Daniela Carneiro

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, afirmou nesta segunda-feira (19) à Globonews que "algumas conversas ainda precisam ocorrer" para que a substituição da ministra Daniela Carneiro da pasta do Turismo possa ser resolvida.

De acordo com Pimenta, o deputado federal Celso Sabino (União-PA), cotado para a vaga de Daniela, está ciente da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viaja nesta segunda-feira à França para se reunir com o presidente do País, Emmanuel Macron. Lula também deve ir à Itália, onde se reunirá com o presidente Sergio Matarella, em Roma, e se encontrará com o Papa Francisco, no Vaticano.

"Quando Lula retornar da Europa, com certeza essas definições serão anunciadas ao País", afirmou Pimenta. A troca vem sendo adiada há algumas semanas, em meio à tensão entre Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que se queixa da falta de articulação política por parte do Poder Executivo. Lula também tem sofrido pressão do União Brasil, partido da ministra, para que a substituição ocorra, em razão do pedido de desfiliação de Daniela da legenda em abril. Além disso, a ministra também não tem conseguido garantir votos favoráveis ao governo na Câmara.