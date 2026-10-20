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Alfa Inteligência: Flávio tem 48,8% dos votos totais, contra 45,9% de Lula, em empate técnico

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Alfa Inteligência, divulgada nesta terça-feira, 20, mostra empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno da corrida presidencial. Conforme o levantamento, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 48,8% dos votos totais, contra 45,9% do petista, o que configura empate técnico, já que a margem de erro é 1,9 ponto porcentual, para mais ou para menos.

Outros 3,5% responderam que irão votar branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 1,8% não soube ou não quis responder.

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Em votos válidos, Flávio Bolsonaro registrou 51,5% dos votos, contra 48,5% do petista. Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos ao eleitor, o senador registrou 47% das intenções de voto, contra 43% de Lula.

A pesquisa Alfa Inteligência entrevistou 2,7 mil eleitores de todo o País, entre os dias 15 e 19 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 1,9 ponto porcentual para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo BR-00820/2026.

Avaliação

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A pesquisa também questionou os eleitores sobre o governo do presidente Lula até aqui. A desaprovação da gestão petista (soma dos que avaliam o governo como ruim ou péssimo) é de 43%. Outros 35% fazem uma avaliação positiva (ótima ou boa), enquanto que para 22% a gestão é regular.

A desaprovação da forma do presidente Lula governar é de 50%, ante 46% que a aprovam.

Potencial de voto

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Ainda conforme o levantamento, o potencial de voto em Flávio Bolsonaro - ou seja, a soma dos que responderam que votariam com certeza no senador ou que poderiam votar - é de 48%. Já o potencial de voto de Lula é de 47%.

Entre os respondentes, 46% disseram que não votariam de jeito nenhum em Lula, ante 45% que disseram o mesmo sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/ALFA INTELIGÊNCIA
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