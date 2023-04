Alexandre Padilha acompanhará Lula na visita ao Maranhão neste domingo

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo, 9, em visita aos locais atingidos pelas chuvas no Maranhão. "Frente às fortes chuvas no Estado do Maranhão, acompanharei o presidente @LulaOficial em viagem ao Estado, durante todo o dia de domingo, pra avaliar a situação do território e prestar auxílio às vítimas dessa tragédia", comunicou Padilha no Twitter.

Mais cedo, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República confirmou que Lula fará um sobrevoo no Maranhão amanhã, com horário ainda a confirmar. Após sobrevoar o local, o presidente seguirá para o aeroporto de Bacabal (MA), onde falará com a imprensa.