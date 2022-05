Alesp: Isa Penna volta a pedir cassação de Delegado Olim por quebra de decoro

Manoela Bonaldo (via Agência Estado)

A deputada estadual Isa Penna (PCdoB) protocolou novo processo para afastamento do deputado estadual Delegado Olim (PP) do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e a perda do mandato do parlamentar. O pedido foi feito após Olim dizer que ela teve "sorte" de ser assediada sexualmente por um colega e - que o fato iria contribuir para a reeleição da deputada.

Essa foi a segunda vez que a parlamentar entrou com processo contra o deputado Olim. O primeiro pedido teve continuidade rejeitada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no dia 10 de maio, por seis votos a quatro.

"Sorte a dela. Ela vai se eleger por causa disso. Ela só fala nisso", disse Olim ao podcast Inteligência LTDA no dia 20 de abril. No dia seguinte, o deputado declarou à TV Globo que pedia desculpas pelo ocorrido, mas falou em seguida que Isa Penna teria "mais cinco minutos de fama" após a deputada reagir às suas falas do dia anterior.

As declarações fazem referência ao assédio feito durante uma sessão plenária em 2020, na qual o deputado Fernando Cury (sem partido) colocou a mão nos seios de Penna. Cury foi afastado do cargo por 180 dias e hoje é réu por importunação sexual.

Atualmente Olim faz parte do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, responsável justamente por julgar e punir casos de descumprimento do regimento interno e código de ética e decoro.