Além de mentiroso é dissimulado e perverso, diz Gleisi sobre Flávio e escala 6x1

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) criticou nesta quarta-feira, 14, o candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, após a Folha de S.Paulo publicar que o senador sinalizou a empresários que poderá rever o fim da escala de trabalho 6x1 caso seja eleito. Flávio havia anunciado que votaria a favor da proposta, uma das principais bandeiras da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Nem cumpriu a promessa de votar contra a escala 6x1 e Flávio Bolsonaro já promete a aliados que, se eleito, vai rever a medida. Além de mentiroso é dissimulado e perverso", escreveu Gleisi nas redes sociais.

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Segundo a Folha, Flávio teria sinalizado a empresários e aliados que poderá articular mudanças na proposta no próximo ano, caso seja eleito presidente. A indicação ocorre após o candidato anunciar voto favorável à Proposta de Emenda à Constituição (PEC), apesar da resistência anterior de integrantes da oposição à medida.

A PEC tem votação prevista para esta quarta-feira no plenário do Senado. Embora tenha declarado apoio ao texto, Flávio defende uma proposta alternativa, baseada na flexibilização das relações de trabalho e na remuneração por hora trabalhada.