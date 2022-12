Além de Marina e Tebet, saiba quem são os ministros anunciados

Da Redação

Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Nesta quinta-feira (29), a três dias da posse, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fechou a lista de 37 ministros que irão compor o novo governo. Além de Simone Tebet (MDB-MS) e Marina Silva , os nomes anunciados mostram o espaço que o centrão — com MDB, PSD e União Brasil— deverá ter na futura gestão.

Com algumas surpresas nas indicações, veja a seguir os 16 nomes anunciados:

Agricultura: senador Carlos Fávaro (PSD-MT)

Cidades: empresário Jader Filho (MDB)

Comunicações: deputado Juscelino Filho (União Brasil-MA)

Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar: deputado Paulo Teixeira (PT-SP)

Esportes: ex-jogadora de vôlei Ana Moser

GSI (Gabinete de Segurança Institucional): general Gonçalves Dias

Integração e Desenvolvimento Regional: governador Waldez Góes (PDT-AP)

Meio Ambiente: deputada eleita Marina Silva (Rede-SP)

Minas e Energia: senador Alexandre Silveira (PSD-MG)

Pesca e Aquicultura: deputado André de Paula (PSD-PE)

Planejamento e Orçamento: senadora Simone Tebet (MDB-MS)

Povos Indígenas: deputada eleita Sônia Guajajara (PSOL-SP)

Previdência Social: ex-ministro Carlos Lupi (PDT)

Transportes: senador eleito Renan Filho (MDB-AL)

Turismo: deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ)

Secom (Secretaria de Comunicação Social): deputado Paulo Pimenta (PT-RS)

Lula dedicou a última semana para fechar essa matemática. Com uma frente ampla em torno de seu nome na eleição, o futuro presidente teve de incluir também as chamadas "cotas parlamentares" em seu governo, para facilitar a relação com o Congresso.

Assim, partidos como o União Brasil, de oposição histórica ao PT, ganharam seu espaço, e MDB e PSD, que apoiaram parcialmente a chapa de Lula, conseguiram uma barganha maior.

As vagas do União Brasil foram fechadas aos 45 do segundo tempo, em negociações que duraram até a manhã de hoje. O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), líder do partido no Senado e um dos articuladores do acordo, participou da cerimônia. O União Brasil também é a legenda do ex-juiz Sergio Moro, senador eleito pelo Paraná e inimigo político de Lula.

Já no MDB, a consolidação de duas pastas de orçamento robusto, além do Planejamento, pode ser considerada uma vitória, que, numa queda de braço com o PT e partidos aliados, conseguiu transformar a indicação de Tebet em "cota pessoal" de Lula.

Por outro lado, alguns aliados, como o Solidariedade e PV, acabaram não sendo contemplados —ou tiveram uma participação menor do que a almejada, como o PSOL.





Fonte: Informações UOL.

