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Aldo Rebelo diz que sua pré-candidatura à Presidência pelo DC está mantida

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 16.05.2026, 16:05:00 Editado em 16.05.2026, 16:11:39
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O ex-ministro Aldo Rebelo afirmou neste sábado (16) que sua pré-candidatura à Presidência da República pelo partido Democracia Cristã (DC) está mantida, em nota à imprensa publicada em sua conta no Instagram.

O pronunciamento ocorre depois de notícias de que a legenda pretende substituí-lo pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, recém-filiado à sigla. A informação foi inicialmente publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

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"Minha pré-candidatura à presidência da República está mantida, conforme convite e compromisso da direção nacional do Democracia Cristã", disse Rebelo. "A candidatura anunciada em um balão de ensaio de Joaquim Barbosa é uma afronta a tudo o que defendo como relações políticas apoiadas na transparência e nas decisões democráticas."

O ex-ministro também afirmou que candidaturas são projetos coletivos e não de grupos e interesses específicos. Emendou que foi "escolhido para levar adiante um projeto de união e desenvolvimento do Brasil, ancorado na minha biografia sem mácula e na minha experiência na administração pública e no Congresso Nacional".

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