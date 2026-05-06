Alcolumbre, sobre ação do governo pós-Messias: não tenho que esperar nada

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quarta-feira, 6, "não ter de esperar nada" sobre uma nova indicação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal, após a derrota imposta pela Casa a Jorge Messias na semana passada.

Questionado se espera que o Palácio do Planalto envie uma nova indicação ainda em 2026, Alcolumbre respondeu: "Tenho que esperar alguma coisa? Não tenho que esperar nada", declarou a jornalistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Alcolumbre era contrário ao nome de Messias por defender a indicação do amigo Rodrigo Pacheco (PSB-MG).