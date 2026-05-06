TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Alcolumbre, sobre ação do governo pós-Messias: não tenho que esperar nada

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 18:06:00 Editado em 06.05.2026, 18:18:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quarta-feira, 6, "não ter de esperar nada" sobre uma nova indicação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal, após a derrota imposta pela Casa a Jorge Messias na semana passada.

Questionado se espera que o Palácio do Planalto envie uma nova indicação ainda em 2026, Alcolumbre respondeu: "Tenho que esperar alguma coisa? Não tenho que esperar nada", declarou a jornalistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Alcolumbre era contrário ao nome de Messias por defender a indicação do amigo Rodrigo Pacheco (PSB-MG).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/SENADO/REJEIÇÃO/ALCOLUMBRE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV