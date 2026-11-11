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Alcolumbre relembra vídeo de Zema comendo banana com casca e ironiza desempenho nas urnas

Escrito por Lóren Souza (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Davi Alcolumbre (União - AP), presidente do Senado Federal, ironizou a porcentagem de votos obtida por Romeu Zema (Novo - MG) no primeiro turno das eleições presidenciais. A fala ocorreu após o senador relembrar um vídeo de Zema, publicado nas redes sociais em 2025, no qual o então governador de Minas aparece comendo uma banana com a casca para criticar os preços dos alimentos.

"Abriu a urna agora na eleição; ele teve 0,27%. Não deu certo aquele videozinho que ele fez", declarou o presidente do Senado em manifestação na Plenária. A porcentagem equivale a 326.486 votos, o que deixou o ex-governador na sexta colocação. Em seguida, Alcolumbre chamou Zema de "espoca urna".

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A fala de Alcolumbre ocorreu após manifestação do senador Otto Alencar (PSD-BA), registrada nos anais da Casa, na qual critica o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) por produzir e publicar um vídeo, feito na cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, em que aponta o local como sem desenvolvimento econômico.

A cidade, afirma Otto Alencar, é uma das maiores produtoras de soja e de algodão e possui emprego pleno. O senador cita ainda o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do local, que marca 0,716, e é um contraste, segundo ele, com cidades do norte de Minas Gerais, que possuem IDH com menos de 0,6. "Ele poderia ter feito o ato cênico dele no norte de Minas; não precisava ir pra Bahia. Será que ele conhece o norte de Minas?", declarou o senador.

O senador comparou Nikolas também a Zema e relembrou uma entrevista do ex-governador de Minas. Na ocasião, perguntado se conhecia Adélia Prado, Zema teria perguntado se a mulher trabalhava na rádio. Adélia Prado é mineira e um dos principais nomes da literatura brasileira.

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Otto Alencar chamou Zema de "inculto" e afirmou que ele não estava à altura de governar Minas. "Como também o deputado não está à altura de criticar a Bahia e o Nordeste", continuou.

Antes disso, Otto Alencar comparou Nikolas Ferreira a nomes da política mineira. "Eu respeito muito o Estado de Minas Gerais. Minas deu Juscelino Kubitschek, um dos maiores presidentes, que fundou Brasília, que levou para o Nordeste a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). O Estado deu Tancredo Neves e Afonso Arinos de Melo Franco, um dos maiores oradores da história da República. Mas dá também Nikolas Ferreira", declarou.

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