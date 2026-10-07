Alcolumbre recebe Tereza Cristina (PP-MS) para tratar sobre adiamento da PEC 6x1

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O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), recebeu na noite desta quarta-feira, 7, a senadora Tereza Cristina (PP-MS), designada pela oposição para negociar o adiamento da votação sobre o fim da escala 6x1.

Alcolumbre conduziu Tereza até o gabinete presidencial pouco depois de ter encerrado a segunda sessão de discussão sobre a proposta, no fim da tarde desta quarta-feira, 7.

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Faltam três sessões de discussão até a votação. A terceira está marcada para esta quinta-feira, 8.