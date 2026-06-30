Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Alcolumbre diz que Senado pedirá a Judiciário para restabelecer prerrogativas de Jaques Wagner

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 20:04:00 Editado em 30.06.2026, 20:12:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), informou que a Advocacia da casa legislativa prepara um recurso ao Judiciário em defesa de prerrogativas parlamentares no caso do senador Jaques Wagner (PT-BA), investigado no âmbito do processo do Banco Master e afastado da liderança do governo.

Em pronunciamento ao Senado nesta terça-feira, 30, Alcolumbre disse que, após a nona fase da Operação Compliance Zero, conversou com Wagner. O presidente do Senado afirmou que tem uma relação de cordialidade, respeito e admiração com o petista e defendeu a sua presunção de inocência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Algumas decisões que foram tomadas pelo Judiciário estão diminuindo a condição do mandato do senador. Foram decisões de bloqueio de contas, de bloqueio de verbas de utilização do exercício da atividade parlamentar", declarou.

Alcolumbre acrescentou: "Todas essas decisões do Judiciário que estão ferindo o exercício da atividade do senador Jaques Wagner, quero comunicar ao Brasil que a Advocacia do Senado Federal, em duas reuniões que tivemos, e teremos uma amanhã, nós vamos tratar institucionalmente dos recursos necessários para o restabelecimento das prerrogativas".

O presidente do Senado afirmou que "não está correta a criminalização da política brasileira" e que todos os brasileiros devem ser considerados inocentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A Advocacia do Senado está preparando todas as peças jurídicas para que a instituição Senado da República ingresse como parte dessa ação, solicitando ao Judiciário brasileiro que possa restabelecer o bom e efetivo exercício do mandato do senador da República Jaques Wagner."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/MASTER/JAQUES WAGNER/ALCOLUMBRE/DEFESA/PARLAMENTAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV