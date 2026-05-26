Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Alckmin sobre possível reunião Flávio-Trump: Brasil não precisa de outro trabalhando contra

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 13:32:00 Editado em 27.05.2026, 01:53:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira, 26, que o Brasil não precisa de outro integrante da família Bolsonaro trabalhando contra o país nos Estados Unidos ao ser perguntado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) se um possível encontro do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o presidente norte-americano, Donald Trump, atrapalharia as negociações entre Brasil e EUA.

Ele conversou com jornalistas depois de visitar uma concessionária de carros elétricos na capital federal para conhecer o modelo de carro que entraria no novo programa de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Em relação à visita do pré-candidato nos Estados Unidos, vou explicar. Nós já tínhamos um da família trabalhando contra o Brasil. Não precisamos ter dois trabalhando contra", afirmou.

Trump deve realizar exames médicos e odontológicos preventivos nesta terça-feira. Entre os compromissos listados na agenda oficial do republicano não consta um possível encontro com Flávio Bolsonaro.

O senador do PL embarcou para os EUA no domingo, 24, com o objetivo de se encontrar com o presidente norte-americano. Ele informou ao Senado que ficaria fora do Brasil até quinta-feira, 28.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe do senador não divulgou detalhes da agenda dele durante a viagem nem quando ele deve se encontrar com Trump. A Casa Branca, por sua vez, não se manifestou sobre o encontro e eventual convite.

Na semana passada, Flávio Bolsonaro afirmou que não foi ele quem pediu o encontro. "No, I didnt ask anything", disse o senador em inglês ao ser questionado sobre a possível viagem.

Esse pode ser o primeiro encontro de Flávio Bolsonaro oficialmente como pré-candidato à Presidência com Trump. O senador tem mantido viagens regulares aos EUA desde dezembro, quando anunciou a intenção de concorrer ao Planalto, incluindo participação na Conservative Political Action Conference (CPAC), um dos maiores eventos conservadores do mundo, em março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Alckmin eleições 2026 encontro Flávio Bolsonaro presidência TRUMP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV