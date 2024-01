Alckmin, sobre apoio a Tabata em SP: definição ocorrerá em julho, nas convenções partidárias

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)



O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), desconversou ao ser questionado sobre a manifestação de apoio à deputada Tabata Amaral (PSB-SP) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, nas eleições de outubro. A definição das candidaturas, segundo Alckmin, se dará em julho, nas convenções partidárias. "Os apoios são importantes, porque são um aval, mas não decidem eleições", disse o vice-presidente, em entrevista ao programa

, da CNN Brasil, na noite desta terça-feira, 2. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai endossar o nome do deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) na disputa na capital paulista. Alckmin afirmou ainda que a população "separa totalmente as eleições estaduais, municipais e federais". Além disso, considera "natural que os partidos optem por ter candidaturas próprias no primeiro turno".