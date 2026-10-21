Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Alckmin: Problema fiscal do Brasil não será resolvido com recessão, que é modelo argentino

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O vice-presidente e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin (PSB), disse nesta quarta-feira, 21, que o problema fiscal no Brasil não pode ser solucionado a partir de medidas de cortes de gastos que afetam os mais pobres. Segundo Alckmin, esse modelo foi adotado recentemente pela Argentina e leva a economia à recessão.

"O que eu vejo, até pela experiência, nós não vamos resolver o problema fiscal com recessão, modelo argentino. Economia entra em recessão, empresa fecha, pessoas perdem o emprego, perdem o poder de compra, aumenta a pobreza, nós temos que fazer crescer a economia", disse Alckmin a jornalistas em São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Alckmin, o Estado não é um bom "executor", mas pode ser um bom indutor na economia. Assim, continuou, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) concomitante a uma redução no ritmo das despesas melhora a relação dívida/PIB.

"Nós vamos fazer ajuste fiscal. Nós vamos fazer em cima de desperdício, privilégio. Mas mantendo os ganhos da população trabalhadora, da classe média", disse Alckmin, citando medidas como a ampliação da faixa de isenção de Imposto de Renda e a ampliação do teto do MEI.

Em relação à reta final da campanha, Alckmin pontuou que tem visto um movimento importante de mobilização nas ruas e também nas redes sociais. Ele destacou o papel da juventude nas manifestações a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e mencionou que um dos focos da campanha segue voltado à redução das abstenções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Olha o aposentado: 70% ganha um salário mínimo. Ficaram quatro anos no governo Bolsonaro sem ganho real. Você fazer ajuste fiscal com quem ganha R$ 1.621, às vezes sem casa própria, pessoa idosa. Não, é razoável. A gente tem alertado", disse Alckmin. Ele citou que tem observado o movimento de pessoas acima dos 70 anos, aos quais o voto é facultativo, se mobilizando para comparecer às urnas no próximo domingo. "Estamos conversando com as pessoas para que compareçam. E acredito que vai aumentar o comparecimento", frisou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TURNO Alckmin Argentina eleições 2026 PROBLEMA FISCAL recessão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV