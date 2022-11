Alckmin: Pediremos ao governo dados completos sobre desmatamento em vários biomas

Matheus de Souza (via Agência Estado)

Com críticas à dificuldade que "toda a população" tem para obter acesso aos dados de desmatamento do governo, o coordenador da transição e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), declarou nesta segunda-feira, 14, que apresentará um requerimento ao governo para obter informações de dados recolhidos pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes).

A requisição contemplará os períodos entre agosto de 2021 a julho de 2022. Segundo o vice, o pedido tem como objetivo definir as estratégias necessárias para lidar com a questão do desmatamento no País.

"Há informação de que esses números já existem e há necessidade de ser informados, estamos pedindo para o governo federal, através do ministro Ciro Nogueira e ao Inpe Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é sobre o relatório que traz na verdade a questão do desmatamento nos vários biomas brasileiros", disse.

Alckmin, que está em São Paulo, apresentou hoje o nome das pessoas que integrarão os grupos de trabalho da Educação, da Infraestrutura, dos Esportes, da Juventude, de Cidades, da Cultura, além do subgrupo de Juventude.