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Alckmin no Ministério da Fazenda não está no radar de Lula agora, diz Edinho Silva

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do PT, Edinho Silva, negou em entrevista à CNN Brasil que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pretenda anunciar que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) comandará o Ministério da Fazenda em um eventual quarto mandato. Conforme revelado pela Reuters e confirmado pelo Broadcast Político,, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a mudança é defendida por uma ala da campanha para atrair o eleitor de centro e agradar o mercado.

"O presidente Lula nunca falou em mudança de ministério, ele não tocou no assunto. Ministério você discute depois que você ganha a eleição. Ganhando a eleição, você começa a recompor o seu governo. Não está no radar do presidente Lula esse posicionamento agora", declarou o presidente do PT.

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Ainda sobre Alckmin, Edinho disse que o vice-presidente está atuando para dialogar com lideranças políticas que ainda não estão no guarda-chuva petista para ampliar a aliança em defesa da reeleição de Lula.

"Geraldo Alckmin tem conduzido nossas conversas, ampliando nossas alianças e conversando com outras lideranças políticas do nosso País no sentido de nós ampliarmos nossa capacidade de apoio político à reeleição do presidente Lula", disse Edinho.

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Alckmin ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/EDINHO SILVA Fazenda
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