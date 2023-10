Alckmin faz afago a Boulos Três dias depois de dizer que Tabata é 'verdadeira mudança'

Três dias após afirmar que a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) seria a "verdadeira mudança" e que o seu partido poderia "mudar a vida do povo de São Paulo", o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) chamou o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) de "companheiro", em uma reunião com lideranças partidárias realizada nesta terça-feira, 31, na Câmara dos Deputados.

continua após publicidade

A afirmação de Alckmin sobre Tabata aconteceu no último sábado, 28, e foi vista como uma sinalização de apoio à pré-candidatura da deputada à prefeitura de São Paulo. O PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apoiam Boulos e devem participar da campanha do psolista na Capital.

"Ela é a novidade, ela é a mudança. Quem quer mudar? Mudar com a participação, a sensibilidade e a garra das mulheres", afirmou. "Nós do PSB vamos representar a mudança, a mudança para mudar a vida da população de São Paulo. Vamos criticar sim, não criticar pessoas, respeitamos as pessoas. Mas criticar o que precisa ser melhorado", disse. No final do discurso, o vice-presidente ainda gritou: "Tabata e São Paulo!".

continua após publicidade

Já nesta terça, na presença de Lula, Alckmin cumprimentou os parlamentares presentes na reunião na Câmara dos Deputados por meio da deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e de Boulos, a quem chamou de "companheiro".

Alckmin é uma figura importante na política paulista e o seu apoio tem relevância na disputa eleitoral. Ele foi governador por quatro mandatos e em 2014, última vez em que foi eleito para o Palácio dos Bandeirantes, ganhou o pleito em primeiro turno com mais de 12 milhões de votos no Estado e três milhões na Capital.

No final de agosto, a última pesquisa Datafolha mostrou que Boulos lidera as intenções de voto entre os cotados para a Prefeitura com 32%. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 24%. Tabata aparece em terceiro lugar com 11%. O estudo ouviu 1.092 eleitores paulistanos e a margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais.