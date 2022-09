Alckmin: É um paradoxo quem não acredita na democracia pedir voto

Rayanderson Guerra (via Agência Estado)

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa do petista Luiz Inácio Lula da Silva, criticou nesta terça, 20, o presidente Jair Bolsonaro por voltar a lançar dúvidas sobre o processo eleitoral. Na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), onde almoçou com empresários, o ex-tucano disse que é "um paradoxo quem não acredita na democracia pedir voto". Também, condenou o que considerou uso eleitoral que o mandatário teria feito de suas recentes viagens oficiais ao Reino Unido e aos Estados Unidos.

"É inacreditável que quatro décadas depois a gente discuta o processo democrático. É um paradoxo quem não acredita na democracia pedir voto. Utilizar esses momentos para a campanha, acho que o povo não aprova", afirmou Alckmin. Ele se referiu à passagem do presidente por Londres, onde representou o Brasil no funeral da Rainha Elizabeth II.

Foi lá que o presidente deu entrevista na qual disse que, se não vencer a eleição no primeiro turno, "algo de anormal aconteceu no TSE" (Tribunal Superior Eleitoral). Retomou assim a postura de questionamento da lisura do processo eleitoral. Candidato à reeleição pelo PL, Bolsonaro assumiu essa postura desde que as pesquisas o colocaram em segundo lugar. O primeiro é ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em atitude criticada pela imprensa local, Bolsonaro discursou da sacada da embaixada brasileira para apoiadores.

O ex-tucano voltou a dizer que a reforma tributária será contemplada no plano econômico de Lula.

Um dia após oito ex-candidatos à Presidência reforçarem apoio a Lula, Alckmin voltou a dizer que o "Brasil precisa que os democratas se unam". Afirmou ainda que a campanha busca ampliar o eleitorado para, se possível, vencer no primeiro turno.

"Nunca colocamos em risco a questão democrática. O Brasil precisa que os democratas se unam. Se pudermos vencer no primeiro turno ótimo, se tiver segundo turno é natural", disse.

O ex-tucano disse ainda que a campanha não irá procurar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no momento. Lembrou que o PSDB apoia candidatura da emedebista Simone Tebet (MDB).

"O presidente FHC é filiado ao PSDB, e o PSDB tem uma candidata, que é a Simone. Não vamos procurá-lo nesse momento", disse.