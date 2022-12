Alckmin e Janja se reúnem com Ibaneis para discutir posse de Lula

Eduardo Gayer, Eduardo Rodrigues, Amanda Pupo e Lorenna Rodrigues (via Agência Estado)

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e a futura primeira-dama do Brasil, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, reuniram-se nesta quinta-feira, 1º, com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), para discutir os detalhes da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 1º de janeiro de 2023.

Janja é coordenadora da posse e prepara uma espécie de festival de música para o evento, com shows de vinte artistas. O esquema de segurança da posse é de responsabilidade do Distrito Federal.

Nas redes sociais, Ibaneis, que apoiou a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que vai trabalhar para garantir a cerimônia de posse "da melhor forma possível, com segurança e paz".

Após o encontro, Alckmin foi ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, para reunião com a senadora Simone Tebet (MDB), que integra o grupo temático de desenvolvimento social e é nome forte para assumir um ministério.

Lula e Janja também estão em reuniões no CCBB. O presidente eleito recebe parlamentares do PT para intensificar as negociações em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição, que visa tirar o Bolsa Família do teto de gastos por quatro anos e autorizar o gasto de R$ 198 bilhões por fora da âncora fiscal.