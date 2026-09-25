Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Alckmin defende tradições católicas após boato contra Flávio sobre Nossa Senhora Aparecida

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que "as tradições religiosas estarão protegidas" e defendeu as tradições católicas em um vídeo publicado na rede social X, nesta sexta-feira, 25. Na gravação, Alckmin diz ter recebido mensagens de "católicos preocupados".

Alckmin faz referência, sem mencioná-la diretamente, a boatos que circulam na internet desde a quinta-feira, 24, segundo os quais o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, retiraria de Nossa Senhora Aparecida a condição de padroeira do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Enquanto o presidente Lula e eu estivermos governando este País, as tradições religiosas, tão sagradas para as famílias brasileiras, estarão protegidas e preservadas", disse. Alckmin acrescentou: "Defendemos que o Brasil é um País que tem respeito por todas as religiões e capaz de conservar pacificamente as tradições católicas".

Em sua rede social, Flávio negou a intenção de adotar a medida relacionada à Nossa Senhora Aparecida. A história é falsa. O projeto em questão foi apresentado pelo então deputado federal mato-grossense Victório Galli (filiado à época ao MDB) em dezembro de 2007. A proposta foi arquivada em 2008.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Alckmin DEFESA eleições 2026 tradições católicas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV