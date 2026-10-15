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Alckmin defende maioridade penal de 16 anos para crimes graves e rejeita 'anistia a poderosos'

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu nesta quinta-feira, 15, a redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes graves, como homicídio e latrocínio.

"Eu defendo 16 anos para crimes graves, latrocínio, homicídio, crimes contra a vida. Agora, o que não pode é querer reduzir pena para gente poderosa", disse em coletiva de imprensa antes de encontro com empresários em Salvador.

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Alckmin disse que a igualdade perante a lei é um princípio republicano e afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não interfere politicamente para favorecer pessoas. "A lógica da República é que todos são iguais perante a lei", declarou.

Ao abordar o enfrentamento ao crime organizado, o vice-presidente defendeu o endurecimento das punições e destacou a estrutura de penitenciárias federais. Segundo ele, quatro das cinco unidades existentes hoje foram construídas em governos de Lula.

"Nós vamos trabalhar muito no novo mandato e trabalhar contra o crime organizado", disse. Alckmin também citou a tramitação da PEC da Segurança Pública como um avanço no combate à criminalidade.

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O vice-presidente mencionou ainda o caso Banco Master para defender a atuação do governo federal. Atribuiu ao governo Lula o fechamento da instituição e a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro.

"É bom lembrar que o Banco Master nasceu no governo Bolsonaro, cresceu no governo Bolsonaro. Quem fechou o banco e prendeu o banqueiro foi o governo do presidente Lula. Nós temos espírito republicano. A lei é para todos. Essa é uma segurança para a sociedade", afirmou.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/ALCKMIN/REDUÇÃO/MAIORIDADE PENAL/CRIMES GRAVES
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