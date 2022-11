Alckmin confirma conselho político da transição com indicações de partidos

Eduardo Gayer, Eduardo Rodrigues e Célia Froufe (via Agência Estado)

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) confirmou nesta terça-feira, 8, o conselho político da transição, que conta com um representante indicado por cada partido que apoiou a campanha petista ou vai se unir ao governo eleito.

A relação de nomes foi antecipada nesta segunda, 7, pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, à exceção do PSD e do Avante, que só definiram seus indicados hoje. O MDB também deve indicar um representante.

Veja a lista do conselho político da transição, confirmada em portaria assinada por Alckmin:

Representante do PCdoB: Luciana Santos

Representante do PSOL: Juliano Medeiros

Representante do PV: José Luiz Penna

Representante do PSB: Carlos Siqueira

Representante do PDT: Wolney Queiroz

Representante do Solidariedade: Jeferson Coriteac

Representante do Agir: Daniel Tourinho

Representante do PROS: Felipe Espírito Santo

Representante da Rede: Wesley Diógenes

Representante do PSD: Antônio Brito

Representante do PT: Gleisi Hoffmann

Representante do Avante: Guilherme Italo