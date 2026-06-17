Alckmin autoriza emprego das Forças Armadas em apoio a eleições suplementares de Roraima

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, editou decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para prestar apoio logístico nas eleições de Roraima. O pleito está marcado para o dia 21 de junho. O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), informa que "o emprego das Forças Armadas observará os termos de requisição do Tribunal Superior Eleitoral".