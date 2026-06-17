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Alckmin autoriza emprego das Forças Armadas em apoio a eleições suplementares de Roraima

Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 07:47:00 Editado em 17.06.2026, 07:53:09
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O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, editou decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para prestar apoio logístico nas eleições de Roraima. O pleito está marcado para o dia 21 de junho. O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), informa que "o emprego das Forças Armadas observará os termos de requisição do Tribunal Superior Eleitoral".

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