Alckmin autoriza emprego das Forças Armadas em apoio a eleições suplementares de Roraima
Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 07:47:00 Editado em 17.06.2026, 07:53:09
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, editou decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para prestar apoio logístico nas eleições de Roraima. O pleito está marcado para o dia 21 de junho. O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), informa que "o emprego das Forças Armadas observará os termos de requisição do Tribunal Superior Eleitoral".