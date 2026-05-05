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Alckmin aposta em crescimento de Haddad em SP e duvida de nova indicação de Messias ao STF

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 15:49:00 Editado em 05.05.2026, 16:00:05
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O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta terça-feira, 5, durante entrevista à GloboNews, que o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) deve crescer na campanha para o governo de São Paulo. Segundo Alckmin, a diferença de Haddad para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não é grande.

"Temos um bom candidato que é o nosso ministro Haddad, que foi prefeito da capital, foi candidato a governador na última eleição e foi para o segundo turno. Eu acho que, na campanha, ele vai ter muito a mostrar e falar, e vai ter muito a crescer. A diferença não é muito grande", afirmou Alckmin.

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Alckmin também foi questionado sobre a rejeição do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF), que ocorreu no Senado, na semana passada. Alckmin lamentou a decisão da Casa, que ocorreu pela primeira vez em 132 anos, e indicou que acha pouco provável que haja uma nova indicação de Messias para a Corte.

"Acho pouco provável. Não conversei sobre essa questão, mas lamento que ele (Messias) não tenha sido aprovado. O pior é tudo isso num troca-troca. Coincidentemente, você rejeita um indicado e, no outro dia, vota dosimetria e arquiva CPMI do Master. Essas coisas não são adequadas", afirmou o vice-presidente.

O vice-presidente disse também que não ouviu de Lula qual será a nova indicação ao Supremo, mas que o presidente está "meditando". Alckmin também defendeu que haja mandato para ministros do STF, e que esse seria um bom tema para uma "reforma do Judiciário".

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ELEIÇÕES 2026/GOVERNO/SP/HADDAD/APOIO/ALCKMIN
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