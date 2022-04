Alckmin aplaude hino da ‘Internacional Socialista’ em evento

Da Redação

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, provável candidato a vice na chapa presidencial de Lula (PT), participou de um evento de sua nova legenda, o PSB, na última quinta-feira (28), ao lado do petista. Antes do início do congresso do PSB em Brasília, a organização do evento tocou o hino da Internacional Socialista, e chegou a aplaudir ao término da canção. Veja:

De acordo com uma reportagem da Folha, ao ser questionado ao final do evento se havia ficado à vontade de ouvir o hino ligado às organizações de esquerda no mundo todo, Alckmin respondeu que sim.



“A social-democracia também teve origem na luta social, trabalhista”, disse o ex-tucano que foi filiado ao PSDB (Partido da Social-Democracia Brasileiro) por mais de 30 anos.

Sobre a aliança com Lula para as eleições deste ano, Alckmin afirmou que ele e o petista estão unidos por um dever.

“Nós nos defrontamos em eleições, disputamos o mesmo cargo. O fizemos dentro da regra democrática. E hoje estamos unidos por um dever. A política é olhar o interesse público, o interesse das pessoas”, disse.

