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Afrânio Boppré (PSOL-SC): nós vamos mandar o "Carluxo" de volta para o RJ

Escrito por Ana Paula Machado e Maria Magnabosco (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato ao Senado Afrânio Boppré, do PSOL de Santa Catarina, disse, neste sábado, 19, que o Estado tem a missão de não eleger a extrema direita para o legislativo, durante ato de campanha com o Presidente Lula (PT), candidato à reeleição.

"A extrema direita, de inspiração fascista, tem dois olhares, de fazer de tudo e de mãos dados com o imperialismo americano e o plano A é não deixar o Lula ganhar a eleição, mas isso não vai dar certo, vamos eleger o Presidente no primeiro turno", disse Boppré.

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"Como o plano A já vazou água, vão para o B, que é tentar eleger o maior número possível de senadores e de deputados federais para sabotar o governo de Lula e interditar o governo. Por isso, já fizemos um pacto: vamos mandar o Carluxo (Carlos Bolsonaro) de volta para o Rio de Janeiro", afirmou. Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é candidato ao Senado por Santa Catarina e ex-vereador do Rio de Janeiro.

Ele disse ainda que, Esperidião Amim, também candidato a uma cadeira no Senado e ex-governador de Santa Catarina, também não pode se eleger senador, pois, uma das ambições é votar a anistia para os participantes do Golpe de 8 de janeiro. "Amim, filho da ditadura, que fica querendo anistia de golpista não vai ser senador é bananeiro que já deu cacho", disse Boppré. "E para derrotar a extrema direita temos que votar de cabo a rabo, do começo ao fim, no time do Lula. Quem vota no Afrânio vota no Décio Lima, esse é o segredo da vitória da nossa chapa."

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ELEIÇÕES 2026/SENADO/SC/AFRÂNIO BOPPRÉ
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