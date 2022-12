Aeroporto de Brasília terá policiamento reforçado para a posse presidencial

Luci Ribeiro (via Agência Estado)

O Aeroporto Internacional de Brasília receberá reforço policial em operação integrada entre as polícias Militar, Civil e Federal para a posse presidencial, que ocorre no domingo (1º), informa a Inframerica, concessionária que administra o terminal, em comunicado à imprensa. Segundo a empresa, as equipes terão efetivo fixo 24 horas no aeroporto e o Detran também auxiliará na fiscalização dos veículos na região.

Entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), a Inframerica diz esperar movimento de 150 mil pessoas entre embarques e desembarques na capital federal, com 1.050 pousos e decolagens.

"A Inframerica também intensificará a atuação de suas equipes privadas de vigilância em todo o terminal aéreo. Além disso, o Centro de Controle Operacional do Aeroporto dará o apoio para os órgãos policiais acompanhando toda a movimentação por videomonitoramento. A concessionária mantém uma cooperação estreita com as autoridades de segurança pública locais e federais", diz o comunicado.

"Já o Itamaraty é responsável pela recepção das delegações estrangeiras que virão para a posse presidencial. O órgão fará os receptivos das autoridades de forma coordenada com a Inframerica. A Base Aérea de Brasília também está alinhada com a concessionária para as tratativas dos chefes de Estado que desembarcarão na área militar", completa.