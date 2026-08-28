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Aécio Neves diz que 'mudou de rota' e confirma candidatura ao Senado em Minas Gerais

Escrito por Pedro Augusto Figueiredo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Presidente nacional do PSDB, o deputado federal Aécio Neves confirmou nesta sexta-feira, 28, que será candidato a senador por Minas Gerais. Ele chamou a decisão de "mudança de rota", já que no início do mês havia divulgado que não disputaria a eleição.

O registro das candidaturas terminou no dia 15 de agosto. Porém, a legislação permite que, em caso de renúncia, o candidato possa ser substituído até 20 dias antes da eleição - no pleito deste ano, 14 de setembro.

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No caso de Aécio, ele será o único candidato na coligação entre PDT e a Federação PSDB-Cidadania. Os dois candidatos registrados até o momento protocolaram a renúncia: Gustavo Galassi (PSDB) e Marcelo Heringer (PDT), irmão do deputado federal Mário Heringer (PDT).

O anúncio da candidatura foi feito por Aécio nas redes sociais. Na gravação, ele aparece dirigindo um carro na cidade de São João del Rei (MG), terra natal do avô, o ex-presidente Tancredo Neves.

Segundo Aécio, ele mudou de ideia porque foi "chamado à responsabilidade" por lideranças políticas do interior do Estado, empresários e movimentos sociais.

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"Mudei de rota. O Senado nunca foi tão relevante para nosso estado como será agora. Quero colocar minha experiência, a nossa força política como presidente nacional de um partido, a serviço dos reais interesses dos mineiros", disse o candidato.

Aécio estará na chapa do candidato a governador Alexandre Kalil (PDT), que tem o PSDB como único partido a apoiá-lo. Questionado sobre a entrada do ex-governador de Minas, Kalil disse que é um homem de palavra e que a vaga de senador sempre foi de Aécio.

O tucano governou Minas Gerais entre 2003 e 2010. Em seguida, foi eleito senador, mandato que cumpriu até 2018. Nas duas últimas eleições, Aécio se candidatou a deputado federal, obtendo êxito tanto em 2018 quanto em 2022.

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