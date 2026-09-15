Acredito que STF fará o que sociedade deseja: abrir investigação contra Moraes, diz Caiado

O candidato pelo PSD à presidência, Ronaldo Caiado, disse nesta terça-feira, 15, que espera que o Supremo Tribunal Federal (STF) faça "o que a sociedade espera" e abra um processo de investigação contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes, após revelações das trocas de mensagens entre o magistrado e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

"Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal fará o que toda a sociedade brasileira deseja neste momento, que é a autorização dada para que haja investigação ao ministro Alexandre Moraes", afirmou Caiado em coletiva de imprensa, após evento de campanha em Aparecida de Goiânia (GO). Caiado havia sido questionado se ele estava acompanhando a sessão do STF desta terça-feira.

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Na sessão, a Corte avaliou a petição que aponta supostas mensagens entre Moraes e Vorcaro. Antes de entrar no mérito, porém, o decano do tribunal, Gilmar Mendes, propôs uma questão de ordem para que a abertura de investigação de Moraes seja analisada em conjunto com a ação que aponta irregularidades na atuação do ministro André Mendonça - caso que está pautado para a próxima semana. O STF formou placar de 4 a 3 para negar a questão de ordem. Como houve pedido de vista, por parte do ministro Flávio Dino, o julgamento foi suspenso.

Ainda segundo Caiado, há um processo de "degradação moral" da política do Brasil, que não se restringe ao Supremo. "Você não vê um líder no País assumindo uma posição política capaz de poder fazer um comunicado à nação. Um presidente Lula envolvido em bandidagem, outro candidato envolvido e também, o Flávio, já está sendo arrastado para o processo, intimado por causa do filme Dark Horse", disse.

Ao comentar sobre possíveis mudanças pelas quais o STF precisa passar, Caiado voltou a defender a proposta de que precisa haver idade mínima de 60 anos para ser indicado à Corte. Ele também pontuou que os nomes, antes de indicados pelo presidente da República, precisariam passar pelo crivo de órgãos como Coaf, Receita Federal e Polícia Federal.