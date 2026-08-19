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ACM Neto nega incentivar voto casado com Lula e reafirma apoio a Caiado

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) negou nesta quarta-feira, 19, incentivar eleitores a combinar o voto nele para governador com o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Neto reafirmou que seu candidato ao Palácio do Planalto é Ronaldo Caiado (PSD), mas disse que respeitará outras escolhas dentro de sua base eleitoral.

"Não tem nenhum incentivo meu para nada. Eu tenho que respeitar a manifestação livre dos eleitores", afirmou durante sabatina promovida pela Band TV, em Salvador, acrescentando que sua aliança reúne partidos que apoiam outros presidenciáveis e que não pretende constranger os eleitores.

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Concursos públicos

Em sabatina realizada nesta quarta-feira, o ex-prefeito de Salvador também prometeu realizar concursos públicos para reforçar os quadros técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

Na agricultura, o candidato prometeu reorganizar a estrutura estadual de assistência técnica e extensão rural e realizar concursos para atender pequenos produtores. ACM Neto também criticou os efeitos da extinção da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA).

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"A área ambiental, o Inema e a Secretaria de Meio Ambiente vão precisar reforçar os quadros técnicos. Nós vamos ter que redesenhar a Secretaria de Agricultura, repensar esse órgão de apoio técnico ao produtor rural e, para isso, fazer concurso público", afirmou.

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ELEIÇÕES 2026/BA/ACM NETO/CAIADO/APOIO
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