ACM Neto aparece com 39% das intenções de voto na BA; Jerônimo Rodrigues tem 37%, aponta Quaest

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27, mostra o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) com 39% das intenções de voto, contra 37% de Jerônimo Rodrigues (PT), que tenta a reeleição, na disputa ao governo da Bahia. Com margem de erro de três pontos percentuais, o cenário configura empate técnico.

Os demais candidatos ao cargo de governador que pontuaram no levantamento são Aroldo Felix (UP), Maria Bona (PCO), Ariel Capistrano (DC) e Ronaldo Mansur (PSOL), todos com 1%.

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Brancos e nulos somaram 8% das intenções de voto, enquanto os indecisos marcaram 12% das respostas no território baiano.

Na última sondagem, ACM Neto e o atual governador já apareciam empatados, com vantagem numérica para o ex-prefeito: 39% a 38%. Na ocasião, brancos e nulos eram 8% das intenções de votos, enquanto indecisos representavam 13% das respostas.

A Quaest realizou 900 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo BA-06206/2026.

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Corrida ao Senado na Bahia

Os entrevistados também responderam em quais candidatos ao Senado Federal pretendem votar. Neste ano, os eleitores vão votar em dois nomes para a Câmara Alta do Legislativo federal.

Considerando a soma das respostas, na primeira e na segunda vaga, os nomes que pontuaram na pesquisa foram:

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Rui Costa (PT), com 23%;

Jaques Wagner (PT), com 17%;

João Roma (PL), com 7%;

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Angelo Coronel (Republicanos), com 5%;

Professora Delliana Ricelli (PSOL), com 2%;

Marcelo Santtana (DC), com 1%;

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Marcelo Carvalho (PSOL), com 1%;

Marcelo Millet (PCO), com 1%;

Carlos Sodré (Mobiliza), com 1%.

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Brancos e nulos para o Senado na Bahia somaram 20% das respostas, e os indecisos marcaram 22%.