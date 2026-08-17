Acho que Kassab está com Lula na eleição, afirma Renan Santos
O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta segunda-feira, 17, que o presidente nacional do PSD e candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado está apoiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na sua visão.
A declaração foi dada em coletiva de imprensa após participação na 27ª Conferência Anual Santander, na capital paulista. Renan foi questionado por jornalistas sobre a fala de Kassab a uma plateia de empresários na quinta-feira, 13, sobre o Centrão "estar" com Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL) não ter chances de se eleger presidente.
"Eu acho que o Kassab está com Lula", disse o candidato do Missão. "A maior parte dos candidatos dele PSD pelo Brasil estão anulando."
Renan também criticou o Centrão ao longo da conversa com jornalistas. Segundo ele, o grupo fisiológico é um grande "problema político", que faz acordos regionais baseados em conveniência financeira e eleitoral.
"O Centrão é a máquina impulsionadora da roubalheira brasileira", disse.