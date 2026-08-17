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POLÍTICA

Acho que Kassab está com Lula na eleição, afirma Renan Santos

Escrito por Geovani Bucci e Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta segunda-feira, 17, que o presidente nacional do PSD e candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado está apoiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na sua visão.

A declaração foi dada em coletiva de imprensa após participação na 27ª Conferência Anual Santander, na capital paulista. Renan foi questionado por jornalistas sobre a fala de Kassab a uma plateia de empresários na quinta-feira, 13, sobre o Centrão "estar" com Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL) não ter chances de se eleger presidente.

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"Eu acho que o Kassab está com Lula", disse o candidato do Missão. "A maior parte dos candidatos dele PSD pelo Brasil estão anulando."

Renan também criticou o Centrão ao longo da conversa com jornalistas. Segundo ele, o grupo fisiológico é um grande "problema político", que faz acordos regionais baseados em conveniência financeira e eleitoral.

"O Centrão é a máquina impulsionadora da roubalheira brasileira", disse.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/RENAN SANTOS/KASSAB/LULA
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