Acho que apoio de União-PP a Alcolumbre não vai refletir posição da bancada, diz Marinho

O líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), avaliou que o apoio da federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, à reeleição de Davi Alcolumbre (União-AP) como presidente do Senado não condiz com a posição das bancadas. "Acho que a posição dele não se reflete na bancada", declarou o senador a jornalistas, em Brasília.

Marinho é um dos nomes cotados para disputar a presidência do Senado em fevereiro de 2027. Seu nome passou a ser considerado após o PL ter alcançado uma bancada de 28 senadores para a próxima legislatura.