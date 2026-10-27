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Acho que apoio de União-PP a Alcolumbre não vai refletir posição da bancada, diz Marinho

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), avaliou que o apoio da federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, à reeleição de Davi Alcolumbre (União-AP) como presidente do Senado não condiz com a posição das bancadas. "Acho que a posição dele não se reflete na bancada", declarou o senador a jornalistas, em Brasília.

Marinho é um dos nomes cotados para disputar a presidência do Senado em fevereiro de 2027. Seu nome passou a ser considerado após o PL ter alcançado uma bancada de 28 senadores para a próxima legislatura.

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Marinho SENADO/ALCOLUMBRE/UNIÃO-PP/APOIO
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