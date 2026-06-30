Acho muito justas críticas de Erika Hilton ao PSOL por divisão de fundo eleitoral, diz Boulos

O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos, disse nesta terça-feira, 30, que as críticas públicas feitas pela deputada Erika Hilton (Psol-SP) à direção do PSOL por causa da distribuição do fundo eleitoral para os candidatos são "muito justas".

"Achei muito justas as críticas colocadas pela Erika Hilton, assim como outro parlamentares, que tiveram um fundo eleitoral que não é proporcional ao papel que têm na chapa para poder puxar votos e poder garantir vitórias para o partido. Agora, não estou envolvido no debate interno partidário. Meu foco está para ajudar o governo do presidente Lula nesta reta final", disse no "Bom Dia, Ministro", programa do Canal Gov, da EBC. Hilton reclamou publicamente na semana passada pelo dinheiro que a direção do partido destinou para a sua campanha. Não falou em números, mas integrantes do PSOL disseram, nas redes sociais, se tratar de algo em torno de R$ 2 milhões para a candidatura à reeleição da deputada, por exemplo. Erika Hilton disse que "o PSOL precisa cumprir os acordos que fez conosco. E não está cumprindo. Está rasgando nossos combinados e praticamente nos inviabilizando". Acusou a direção partidária de privilegiar outros correligionários por "privilégio branco e cis", citando o caso do presidente da federação PSOL-Rede, Juliano Medeiros, e da pré-candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul Manuela DÁvila. "É um absurdo que a direção partidária feche os olhos para essa realidade. Hoje, Juliano Medeiros, presidente da Federação PSOL-Rede, em sua primeira candidatura, teria exatamente a mesma prioridade que eu. Manuela D'ávila, que acabou de chegar ao partido, tem previsão de receber mais que o dobro. Respeito a trajetória deles e adoraria vê-los eleitos, mas isso é o privilégio branco e cis sobrepondo tudo: os acordos feitos conosco, cálculos eleitorais sérios", disse.