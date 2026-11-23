Um grupo de candidatos de partidos de esquerda pediu ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) a cassação do diploma do deputado estadual Alex Madureira (PL), reeleito para o cargo no mês passado. A ação acusa Madureira de fraudar a cota racial ao receber R$ 950 mil do Fundo Eleitoral. O recurso era destinado a candidaturas de pessoas pretas e pardas.

Madureira se autodeclarou branco na eleição de 2018, mas desde então informa à Justiça Eleitoral que se considera pardo. Ele disputou as eleições de 2022, 2024 e a do último mês de outubro nessa condição.

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Os autores da ação contestam a mudança e afirmam que ele não poderia ter recebido os recursos porque é branco. Pela Constituição federal, 30% do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário devem ser destinados à candidaturas de pessoas pretas e pardas.

Procurado, o deputado reforçou que se autodeclara como pardo desde 2022 e que isso está anotado em seu título eleitoral.

"A autodeclaração é ato individual e decorre não só da aparência física, mas também de ancestralidade, como é meu caso. Essa iniciativa judicial, proposta por candidatos da esquerda, com objetivos políticos, não deve prosperar no Poder Judiciário", afirmou Alex Madureira, por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa.

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Madureira é líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa de São Paulo e um dos cotados para presidir a Casa a partir de 2027. Ele foi reeleito para o terceiro mandato consecutivo com 122 mil votos.

Segundo a ação, os R$ 950 mil foram repassados pelo diretório nacional do PL e saíram de uma conta do partido cuja própria descrição indicava que o dinheiro se destinava a candidaturas de homens negros. O valor corresponde a 75% dos R$ 1,26 milhão que Madureira gastou na campanha.

O pedido de cassação foi apresentado ao TRE-SP pelos candidatos Keit Lima (PSOL), Graziela Leite (PSB), Cícera Conceição (PT), José Aquino (PT) e Márlon Reis (Rede). Todos os cinco se candidataram a deputado federal ou estadual por São Paulo na última eleição. Apenas Keit, vereadora na capital paulista, foi eleita. Ela conseguiu uma vaga na Alesp.

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Os cinco afirmam que a autodeclaração racial pode "mudar legitimamente", como no caso de um homem negro que, inicialmente não se reconhecia como tal. Porém, afirmam que esse não é o caso de Madureira porque as fotografias demonstrariam "sem qualquer dificuldade" que ele é branco.

"A autoconscientização pressupõe que o declarante já tivesse os traços que o fazem ser socialmente identificado como preto ou pardo antes de se reconhecer como tal: o que muda é a consciência, não o fenótipo. O homem branco, sem qualquer traço fenotípico que o autorize a fazê-lo, não descobre ser negro; apenas passa a declarar-se negro", argumentam na ação.

Os advogados pedem que, se necessário, seja realizada uma perícia ou uma banca de heteroidentificação racial para examinar se o deputado tem os elementos fenotípicos de uma pessoa negra.

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Além da cassação do diploma de Madureira, que o impediria de tomar posse, a ação pede que ele fique inelegível por oito anos e que sejam tomadas as providências para que os R$ 950 mil sejam devolvidos aos cofres públicos.

A cota racial para o financiamento eleitoral público existe desde a eleição de 2020, mas até 2024 não havia percentual fixo. A regra, então definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), era de proporcionalidade: quanto mais candidaturas negras em um partido, maior a fatia dos recursos que precisam ser destinadas a elas. Em 2024, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional em 2024 e fixou o percentual mínimo de 30%.