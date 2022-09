Abear entrega carta com propostas do setor aéreo a Lula

Juliana Estigarríbia (via Agência Estado)

O presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz, entregou nesta terça-feira, 20, ao candidato à Presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, uma carta com propostas do setor de aviação endereçadas a todos os candidatos. Também assinam o documento a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) e a Junta de Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil (JURCAIB).

O ato ocorreu durante encontro da campanha de Lula com representantes e dirigentes do setor de turismo. "Uma demanda que temos é a de construir no Brasil um ambiente de custos, regras e tributos semelhante ao da aviação mundial. Queremos as mesmas condições de competir que têm empresas americanas, europeias e asiáticas. O Brasil é o único país do planeta que tributa o QAV. Esses debates têm de ser travados aqui para voltarmos a oferecer condições muito melhores aos consumidores brasileiros", afirmou Sanovicz.

Segundo o presidente da Abear, a aviação tem uma proposta de inovação, alinhada com o cenário de sustentabilidade ambiental. "Temos de construir coletivamente políticas públicas que viabilizem o uso do combustível sustentável da aviação (SAF). O Brasil tem estrutura, pesquisa, universidade e a Embrapa, capazes de transformar isso num vetor de mudança, de nos descolar dessa política de precificação internacional e de nos descolar dessa dependência", acrescentou.

Segundo a Abear, a carta já foi entregue para as campanhas da candidata Simone Tebet (MDB) e do candidato Ciro Gomes (PDT). As entidades aguardam confirmação de agenda com a campanha de Jair Bolsonaro (PL).