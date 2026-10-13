92% dizem que decisão de voto no 2º turno não mudará e 7% podem mudar, mostra BTG/Nexus

Escrito por Rayllanna Cardoso (especial para a AE) e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)

A decisão de voto para o segundo turno da eleição presidencial está tomada e não mudará para 92% dos eleitores, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 13. Outros 7% afirmam que ainda podem mudar até a votação, em 25 de outubro, e 1% não sabe ou não respondeu.

Entre os que declaram voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 95% em cada grupo dizem que a escolha está consolidada. A possibilidade de mudança é mencionada por 5% dos eleitores de Lula e 4% dos de Flávio.

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Entre os entrevistados que afirmam ter uma decisão definitiva, 90% dizem que fizeram a escolha antes do primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Outros 9% decidiram depois da votação, e 1% não sabe ou não respondeu.

Empate técnico

Na pesquisa divulgada nesta terça, a primeira BTG/Nexus deste segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto e Lula tem 45%. Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerada a margem de erro de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

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No resultado oficial do primeiro turno, em 4 de outubro, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos e Lula, 45,16%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na BTG/Nexus divulgada nesta terça, os que dizem que não irão votar em nenhum dos dois candidatos, ou votarão branco/nulo somam 5%. Os que não sabem ou não responderam são 2%.

Intenção de voto agora dos eleitores dos demais candidatos no 1º turno

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Entre os eleitores que declaram ter votado nos demais candidatos à Presidência no primeiro turno, 45% preferem Flávio Bolsonaro no segundo turno e 32%, o presidente Lula, segundo a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira. Nesse grupo, 19% indicam nenhum, branco ou nulo, e 3% não sabem ou não responderam.

Os dois candidatos mantêm o apoio de 98% dos entrevistados que afirmam ter votado neles no primeiro turno.

Entre os eleitores de Lula, 1% declara voto em Flávio e 1% não sabe ou não respondeu. Entre os de Flávio, 2% não sabem ou não responderam.

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O levantamento também mostra que, entre os entrevistados que dizem não ter comparecido ao primeiro turno, 49% preferem Flávio e 41%, Lula. Nenhum, branco e nulo somam 6%, e 3% não sabem ou não responderam.

Metodologia

A Nexus entrevistou 2.002 eleitores por telefone, entre 10 e 12 de outubro, a pedido do banco BTG Pactual. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

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O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07997/2026.